Новости покера

Наш сайт возвращается



После небольшого перерыва, наш сайт - theProPoker.com возвращается в строй. Мы продолжим держать Вас в курсе всех акций онлайн покер комнат представленных на нашем сайте, который, кстати говоря, немного изменится, продолжим знакомиться Вас с предстоящими живыми турнирами, и, конечно же, освещать самые значимые события в мире покера.

Белорус Vasili Firsau выиграл свой первый браслет WSOP



Первый для Беларуси браслет WSOP выиграл известный профессионал - Vasili Firsau. Он смог одолеть поле в 682 игрока, которые зарегистрировались в турнире #46 - $3'000 PL Omaha 6-Handed. На финальный стол вместе с ним вышел еще один представитель Беларуси - Vadzim Markushevski, который в далеком 2008 году вышел на финальный стол популярной онлайн серии WCOOP, где заработал почти $1 миллион, став четвертым.

Brian Hastings выиграл второй браслет на серии WSOP 2015



На серии WSOP 2015 известный профессионал из США - Brian Hastings выиграл второй браслет, третий за свою карьеру. Первый он выиграл в 2012 году. Ему покорился турнир Heads-Up NLHE за $10'000. Второй уже в этом году - $10'000 Seven Card Stud Championship.

Пару дней назад он выиграл $1'500 Ten-Game Mix. Известный российский игрок, специалист по Омахе - Alexey "Gump" Makarov занял в этом турнире четвертое место.

Abe Mosseri лидирует в турнире The Poker Players Championship за $50 тысяч



Один из самых сложных турниров на серии WSOP - турнир чемпионов за $50 тысяч. В нем зарегистрировалось 84 игрока. После трех дней борьбы в игре осталось лишь 19. Чиплидер турнира - Abe Mosseri, завоевавший свой пока единственный браслет WSOP в 2009 году - World Championship Seven Card Stud H/L-8 с бай-ином $10'000.

Россиянин Konstantin Maslak выиграл свой первый браслет на WSOP 2015



30-летний россиянин Konstantin Maslak, играющий в покер с 2009 года, в прошлом гроссмейстер - высшее шахматное звание, выиграл свой первый браслет Мировой Покер Серии. Турнир $2'500 Omaha/Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better в рамках WSOP 2015 собрал 474 игроков. Как рассказал Konstantin, на финальном столе большие проблемы создавал лишь один игрок, известный профессионал Омахи из России, обладатель двух браслетов WSOP - Viacheslav Zhukov.

Победителем первого в истории WSOP турнира "the Colossus" стал Cord Garcia



В рамках серии WSOP 2015 определился победитель первого и самого дешевого турнира за всю историю Мировой Серии Покера - "the Colossus". Четыре стартовых дня, вступительный взнос всего $565 с возможностью повторного входа собрал 22'374 регистрации. Призовой фонд превысил гарантированные $5 миллионов более чем в два раза - $11'187'000. Организаторы заработали за турнир $1'454'310 (по $65 с каждого входа). А вот победитель, которым стал 25-летний Cord Garcia получил всего $638'880 (5,7% от общих призовых), что вызвало волну возмущений среди многих профессионалов.

WSOP 2015 стартовал - первый браслет выиграл Brandon Barnette



Ежегодная, самая главная покер серия года - World Series of Poker стартовала. В Лас-Вегас, США, съезжаются любители покера со всего мира. Сегодня проходит четыре турнира, из которых один уже завершился. Турнир для тех, кто работает в игорной сфере - сотрудники казино, покер клубов, открывает серию WSOP 2015. Casino Employees No-Limit Hold'em - имен так называется первое событие на этом празднике покера, с вступительным взносом $565 собрал за столами 688 игрока. Победу в нем праздновал Brandon Barnette, выигравший $75 тысяч и браслет WSOP.

Играть в покер онлайн

Сразу хотелось бы обратить внимание на тот факт, что под словом покер на сайте, стоит понимать игру в клубный покер, где за столом играют живые игроки, а покер рум (онлайн покер комната) выступает в роли заведения (сайта), где размещены эти столы, и берет комиссию за игру (рэйк).

Одна из самых известных карточных игр - покер, в последнее время обрела неимоверную популярность. Ведь играть в покер онлайн стало возможно благодаря все более доступному Интернету. Для игры Вам лишь необходимо определиться с онлайн покер комнатой, пройти на ее сайт и скачать покер клиент (программу). После регистрации Вам становятся доступны игры на любой вкус с тысячами оппонентами со всего мира - Техасский Холдем, Омаха, Стад, Бадуги, игры за столами (кеш), многочисленные покер турниры. Каждый покер рум предоставляет возможность бесплатно в покер играть (на фантики) и на реальные деньги. На нашем сайте Вы найдете обучающие материалы, комбинации покера, покер правила, покер стратегии, покер книги, обзоры покер румов - одним словом все, чтобы узнать где, а главное, как играть в покер онлайн.

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Играть в онлайн покер могут лица от 18 лет и старше. Каждый несовершеннолетний пользователь, который предоставил недостоверную информацию о своем возрасте при регистрации, будет лишаться выигрыша.